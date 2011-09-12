Рейтинг Кернеса сьогодні вищий, ніж під час виборчої кампанії – Добкін

Харків. 12 вересня. УНІАН. Рейтинг Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА вищій, ніж під час виборчої кампанії 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, говорячи про політичні симпатії жителів Харківщини.

Губернатор також зауважив, що рейтинг Партії регіонів по області залишається стабільно високим, незважаючи на те, правляча партія вдалася до непопулярних реформ.

«Зрозуміло, що рейтинг партії, яка з опозиції приходить до влади, традиційно падає, але, якщо брати наші дані, рейтинг Партії регіонів був незначно змінений порівняно з минулим роком. А якщо взяти наше останнє соціологічне дослідження, то рейтинг Геннадія КЕРНЕСА на посаді Харківського міського голови вищий, ніж був під час виборчої кампанії, що також буває дуже рідко», - сказав М.ДОБКІН.

Він додав, що Партія Регіонів проведе найближчим часом нове соціологічне дослідження політичних симпатій жителів Харківської області.

«Подивимося, що буде восени, але, гадаю, серйозних трансформацій не відбудеться», - припустив М.ДОБКІН.