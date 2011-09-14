Чернов виступив на підтримку законопроекту по об’єднання громад

Харків. 14 вересня. УНІАН. Українська асоціація районних і обласних рад (АРОР) підтримала необхідність ухвалення Закону «Про об`єднання територіальних громад».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, рішення про це було ухвалене під час засідання Президії АРОР, яке провів 13 вересня в Одесі президент Асоціації, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

За підсумками розгляду та обговорення розробленого Міністерством регіонального розвитку та житлово-комунального господарства законопроекту «Про об`єднання територіальних громад», члени Президії ухвалили рішення підтримати необхідність ухвалення закону, який би регулював питання порядку об`єднання громад. Президія також рекомендувала доопрацювати проект закону в частині визначення чіткого механізму об`єднання громад.

«Сьогодні в Україні величезна кількість роздроблених сільських рад, територіальних громад. Тоді як за останні 20 років незалежності України сільське населення скоротилося на 2,5 мільйона, а кількість територіальних громад, як це не парадоксально, збільшилася на тисячу одиниць», - сказав С.ЧЕРНОВ.

За його словами, територіальні громади в нинішніх умовах не самодостатні. «Вони не можуть виконувати свої і делеговані державою повноваження. Тому нам потрібно піти шляхом укрупнення територіальних громад. Пдкреслюю, тільки при їхньому бажанні, ні в якій мірі це не повинно робитися насильно, щоб у них був бюджет, достатній для реалізації ними власних повноважень», - зазначив президент Асоціації.

Ухвалення Закону «Про об`єднання територіальних громад» він аргументував необхідністю обєднання громад і підвищення їхньої ініціативності у прийнятті рішень.

«Цей закон дасть можливість територіальним громадам об`єднуватися, проявляти ініціативу і ухвалювати відповідні рішення. Практично 98-99% всіх рад сьогодні дотаційні. Влада, чи то представницька, чи то виконавча, має бути сильною. Слабка влада нікому не потрібна - ні державі, ні людям. Влада повинна забезпечити виконання і покладених на неї завдань. Тому потрібно шукати шляхи, які б дали можливість владі на місцях, органам місцевого самоврядування, які найближче до людей, стати ефективними і самодостатніми», - наголосив С.ЧЕРНОВ.