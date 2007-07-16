Студентка академії фізкультури Лілія КУЛИК встановила молодіжний рекорд України

Харків. 16 липня. УНІАН. Студентка ІІ курсу Харківської державної академії фізичної культури Лілія КУЛИК виборола золоту медаль на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Угорщині. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, Л.КУЛИК у потрійному стрибку показала результат 14 м 39 см. Це новий молодіжний рекорд України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter