16 - 17 вересня у Змієві відбудеться Великий Слобожанський ярмарок

Харків. 15 вересня. УНІАН. 16 - 17 вересня в місті Змієві відбудеться 10-й Великий Слобожанськаий ярмарок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, реалізовуючи принцип рівних можливостей доступу населення районів і міст до найбільшого ярмарку в області, обласна влада продовжує традицію виїзних варіантів Великого Слобожанського ярмарку.

У ярмарку візьмуть участь представники всіх районів і міст Харківської області та сусідніх областей України, делегації з країн ближнього і дальнього зарубіжжя. Всього в роботі ярмарку візьмуть участь близько 200 суб`єктів господарювання та майстрів народної творчості, понад 25 творчих колективів районів і міст області.

Кожен район і місто представить на Великому Слобожанському ярмарку виробників продовольчої продукції і товарів народного споживання, сільгоспвиробників, підприємців, а також декоративно-художню експозицію, виконану з урахуванням традицій, історії, колориту району або міста. Окремими експозиціями ярмарку будуть містечко народної творчості, містечко обласного союзу споживчої кооперації, гостьова експозиція.

Ціни на продукти харчування на ярмарку будуть на 10% - 15% нижче за середні ціни на ринках області.

Великий Слобожанський ярмарок розміститься в центрі міста Змієва на вулицях Гагаріна, Донецькій та площі Радянській.

У програму ярмарку ввійдуть:

- робота ярмаркових експозицій районів і міст, ярмаркові торги з 8.00 до 21.00,

- урочисте відкриття ярмарку на великій сцені о 10.00;

- концертна програма творчих колективів області з 9.00 до 18.00;

- концерт зірок естради України з 19.00 до 21.00;

- урочисте нагородження районів і міст області за активну участь у підготовці та проведенні ярмарку і за кращу експозицію на ярмарку;

- святковий феєрверк о 21.00;

- святкова дискотека з 21-15 до 24-00.

16 вересня, для відвідувачів ярмарку, між станцією метро «Проспект Гагаріна» та Слобожанським ярмарком (м. Зміїв) будуть курсувати спеціальні автобуси, позначені табличками «Слобожанський ярмарок».

Ярмарок завершить роботу 17 вересня о 14.00.