У Харкові міліціонери торгували пістолетами

Харків. 16 вересня. УНІАН. У Харкові під час спецоперації затримано двох міліціонерів, які намагалися збути п’ять пістолетів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

На разі зброю вилучено, причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою. Прокуратура порушила кримінальну справу, триває слідство. На місці події працює спеціальна комісія МВС України.