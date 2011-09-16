У Харкові міліціонери торгували пістолетами
11:02, 16 вересня 2011Харьків
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Обох затримано
Харків. 16 вересня. УНІАН. У Харкові під час спецоперації затримано двох міліціонерів, які намагалися збути п’ять пістолетів.
Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.
На разі зброю вилучено, причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою. Прокуратура порушила кримінальну справу, триває слідство. На місці події працює спеціальна комісія МВС України.
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