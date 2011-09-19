Журналісти АТН піднесли Кернесу труну

Харків. 19 вересня. УНІАН. У Харкові журналісти АТН пікетують міську раду з вимогою припинити тиск на телеканал.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Конституції перед входом до приміщення міськради зібралося близько 150 журналістів і перехожих харків’ян.

Вони тримають національні прапори і транспаранти з написами «Не молчим как манекен!», «Пусть зритель сам решает, что смотреть», «Кто кого боится», «Проффесор – ми к вам! И вот по какому вопросу…», «Лгать не обучены», «АТН не живет по понятиям», «Вернем народу АТН».

Мітингувальники скандують «Гепу на нари, АТН - свободу!». Представники ЗМІ стверджують, що влада Харкова порушує Конституцію та низку законів України. Журналісти вважають, що такі дії місцевої влади «є безпрецедентним тиском на ЗМІ і несуть у собі реальну загрозу свободі слова, гарантовану конституцією України».

Журналісти АТН та деяких інших видань на знак протесту проти тиску на свободу слова, який чиниться в Харкові, зав’язали рот чорною стрічкою.

Генеральний директор АТН Олег ЮХТ та редактор відділу розслідувань Марина НІКОЛАЄВА спробували передати до приймальні Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА труну з сюжетами, які не вийшли в ефір за той час, коли АТН перестало транслюватися у Харкові.

Однак чоловік, який не представився, та кілька працівників міліції перегородили дорогу журналістам, тому труна була залишена на сходах у холі міськради.

Як повідомляв УНІАН, тижнем раніше харківський телеканал АТН у відкритому листі звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою вплинути на владу Харкова, «яка знищує незалежні ЗМІ».

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта.

Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.

Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон телеком».

Стурбованість ситуацією висловила Незалежна медіапрофспілка України. «Є підстави вважати, що згадані ЗМІ (АТН, Фора, А/ТВК – УНІАН) закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній», - йдеться у заяві профспілки.

На знімку: журналісти АТН пікетують Харківську міськраду.

Фото УНІАН