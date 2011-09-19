Тітов виборов Кубок Чернова

Харків. 19 вересня. УНІАН. Заступник голови Харківської облради Микола ТИТОВ став володарем Кубку президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, голови Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА.

Якповідомляє сайт Харківської облради, проведення турніру приурочене до святкування Дня Харківської області та має на меті, насамперед, зміцнити взаємовідносини між депутатами місцевих рад різного рівня, пропагувати здоровий спосіб життя та популяризувати більярд.

Відбіркові ігри пройшли з липня по вересень. У змаганнях взяли участь 14 депутатів, серед яких депутати Харківської обласної ради, Харківської, Вовчанської та Дергачівської районних рад, Харківської, Валківської та Первомайської міських рад.Фінальна гра відбулася у Харкові 17 вересня.



За підсумками фіналу, переможцем турніру став Микола ТИТОВ, заступник голови Харківської облради, перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації рад. Друге місце посів депутат Валківської міськради Вадим ХОЛОДНИЙ. Третє місце в турнірній таблиці розділили депутат обласної ради Леонід КОНОВАЛОВ та голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення Андрій СТРОНОВ.



Під час церемонії нагородження переможців Сергій ЧРНОВ відзначив успішний дебют харківської команди депутатів у Луганську та Бєлгороді і повідомив, що турнір на Кубок президента Асоціації буде щорічним..

С.ЧЕРНОВ вручив М.ТІТОВУ Кубок президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Інші призери були нагороджені медалями та цінними подарунками, учасники змагань отримали від президента Асоціації дипломи.

