Харків. 19 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ привітав мешканців Харківщини з Днем області.

«Харківщина, - йдеться у привітанні, розміщеному на сайті облради, - чудовий край з багатовіковою славетною історією. Тут дивовижним чином поєднуються прекрасні мальовничі краєвиди і потужні виробничі підприємства, а унікальне культурне надбання предків живе у величних здобутках сучасників.

У наших серцях назавжди повинна залишитися пам`ять про подвиги тих, хто віддав своє життя за мирне небо. Ми повсякчас пам’ятатимемо ратні та трудові подвиги наших батьків та дідів, і пам`ять цю будемо передавати з покоління в покоління.

Харківська область сьогодні, примножуючи найкращі здобутки і традиції минулого, інтенсивно розвивається та з кожним днем стає кращою: з’являються сучасні дороги, парки, школи та дитячі садки, торгові, спортивні та культурні центри. І ми по праву маємо пишатися тим, що ми діти землі Слобожанської, найкращої у світі землі!».

С.ЧЕРНОВ побажав усім мешканцям Харківської області «добробуту та оптимізму, впевненості у власних силах і невичерпного натхнення. Будьте здорові, щасливі, любіть свій рідний прекрасний край, сягайте нових вершин в ім’я процвітання Харківщини».