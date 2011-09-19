Харків. 19 вересня. УНІАН. Харківська область святкує 246-річчя.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, з цієї нагоди в приміщенні Будинку Рад відбувся урочистий прийом.

Губернатор Харківщини Михайло ДОБКІН та голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ вручили з нагоди 20-ї річниці незалежності України та Дня Харківщини жителям області, які багато зробили для розвитку регіону, державні нагороди, нагороди Кабінету міністрів, Харківської облдержадміністрації та облради.

«Нашій області виповнилося 246 років. Сьогодні Харківська область – потужний промисловий, культурний, сільськогосподарський центр, один з найпотужніших регіонів України, а частка Харківської області у ВВП країни дорівнює 6%. Я впевнений, що сьогоднішні трудівники готові гідно виконувати свій обов’язок і тримати на висоті планку трудових звершень, яку наші попередники підняли дуже високо», - сказав на прийомі М.ДОБКІН.

У свою чергу С.ЧЕРНОВ від імені депутатського корпусу привітав усіх харків’ян та жителів області зі святом і відзначив велику роль попередніх поколінь у розвитку регіону.