Фонд Ахметова планує виділити Харківщині 2,5 млн. грн. на боротьбу з туберкульозом

Харків. 19 вересня. УНІАН. Благодійний фонд «Розвиток України» планує виділити 2,5 млн. доларів на розвиток протитуберкульозної служби Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

«Сьогодні ми ведемо активний пошук партнерів, які нам дозволять залучити позабюджетні кошти на реалізацію соціальних програм. Нами були проведені переговори з фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», і ми домовилися про широкомасштабну співпрацю між облдержадміністрацією та цим благодійним фондом, - сказав І.ШУРМА.

«Планується, - конкретизував він, - що у 2012-2014 рр. область отримає близько 2,5 млн. доларів на розвиток протитуберкульозної служби. Кошти будуть рівними пропорціями розподілятися на придбання для Харківської області лікарських препаратів, а також медичного обладнання, яке дозволить своєчасно діагностувати туберкульоз».

За словами заступника губернатора, це лише одна зі складових великого широкомасштабного проекту, який планується реалізувати на території Харківської області.

«Нам приємно, що нашим партнером буде саме цей благодійний фонд, оскільки ми запропонували їм ще декілька дуже важливих для регіону соціальних проектів, які будуть потребувати значних фінансових ресурсів. Зараз проробляється договір соціального партнерства, і, я гададаю, що в найближчий місяць будуть розглянуті всі складові цього проекту», - зазначив І.ШУРМА.