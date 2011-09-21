Розпочав роботу ІІІ Міжнародний телевізійний фестиваль «Дитятко»

Харків. 21 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочав роботу ІІІ Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови оргкомітету фестивалю, голови Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА, нинішній форум є неординарною подія у культурному житті не лише Харкова.

«Переконаний, що сьогоднішні захід – неординарна подія у культурному житті не лише Харкова, а й усіх міст, представники яких знаходяться в цій залі. У роботах учасників є саме головне, чого не вистачає телебаченню сьогодні - душа, чистота почуттів і відкритість назустріч всьому новому. Адже лише діти, з притаманною їм щирістю та безпосередністю, здатні бачити і виражати у своїх телевізійних проектах усю красу навколишнього світу», - сказав С.ЧЕРНОВ під час урочистого відкриття фестивалю.

С.ЧЕРНОВ побажав його учасникам «нових знайомств, цікавого спілкування і приємних вражень» та висловив переконання, що «фестиваль - перший крок на шляху, йдучи яким діти перетворяться на професіоналів, які створюватимуть телебачення майбутнього».

Голова оргкомітету повідомив, що в нинішньому конкурсному відборі взяли участь 140 робіт від 59 студій із України, Росії та Білорусі. Сьогодні до Харкова приїхали 20 телевізійних студій, з яких 9 студій - активні учасники фестивалю з моменту його заснування. Це студії з Євпаторії, Житомира, Дніпропетровська, Луганська, Одеси та Харкова.

На фестивалі Україну представляють студії з 18 областей, Росію – з 10 регіонів, у тому числі Республіка Мордовія та Чуваська Республіка, Білорусь - з 3 регіонів.

У фінал вийшли 29 студій, що представили 35 робіт у 6 номінаціях: «Кращий ігровий фільм дитячої телевізійної студії», «Кращий документальний фільм дитячої телевізійної студії», «Краща програма дитячої телевізійної студії», «Кращий анімаційний фільм дитячої телевізійної студії», «Краща телепрограма, створена для дітей». Крім того, передбачені індивідуальні призи кращому телеведучому, журналісту й актору та за кращу режисерську й операторську роботу. Окремо буде відзначена робота за розкриття спеціальної теми фестивалю - 50-річчя першого польоту людини у космос.

Фестиваль «Дитятко» завершиться 24 вересня урочистою церемонією нагородження лауреатів, святковою вечерею та дискотекою.