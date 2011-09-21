Добкін доручив главам РДА усунути всі порушення в земельній сфері

Харків. 21 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН дав доручення главам районів області усунути найближчим часом всі порушення щодо дотримання законодавства у земельній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію керівник області висловив у ході засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету, яке пройшло під його головуванням.

За словами керівника області, порушення, про які йшлося сьогодні, мають бути усунуті до наступного засідання регіонального антикорупційного комітету, що планується на 15 грудня 2011 року.

«До цього часу мають бути усунуті порушення і зауваження в усіх проблемних районах. Сьогодні потрібно більш принципово підходити до питань порушення законів про землю», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він звернув увагу голів РДА на необхідності проведення роботи з переоцінки земель. «Особливу увагу, - зазначив керівник області, - я прошу приділити на відчуження земель державних і комунальних підприємств. Ми мусимо зробити все, щоб повернути в державну власність передану землю».

М.ДОБКІН доручив главам РДА, про які були негативні відгуки на засіданні, усунути найближчим часом всі порушення щодо дотримання законодавства в земельній сфері, а також наголосив на персональній відповідальності за невиконання цього доручення.

Підсумовуючи свій виступ, М.ДОБКІН подякував правоохоронцям «за принципову позицію і істотне посилення роботи з виявлення порушень земельного законодавства».

«Результати є, - додав він, - але потрібно реально дивитися на життя. СІЗО переповнене людьми, котрі скоїли малозначні правопорушення. А ті, хто краде землю десятками -сотнями гектарів, перебувають на волі й примудряються домовлятися в судах, заважати слідству і добиватися винесення постанов, які повністю ламають роботу величезних колективів. До цього потрібно ставитися принципово. Якщо вони винні, то не повинні знаходити можливість виходити на свободу», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, у Харківські області за рік скасовано понад 50 розпоряджень голів РДА, які стосуються земельних питань.За даними прокуратури області, на Харківщині сьогодні незаконно використовується близько 2,4 тис. гектарів землі. Це самовільно зайняті землі, їх незаконне використання спричинило збитки на суму 7,5 млн. грн. Загалом у Харківській області сьогодні порушено 49 кримінальних справ у сфері користування землі зі збитками понад 140 млн. грн. В рамках порушених справ заарештовано 6 осіб, відшкодовано 72 млн. грн., повернуто у державну та комунальну власність понад 100 га землі, накладено арешт на майно обвинувачених на суму 54 млн. грн. Стосовно службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування порушено 15 справ, державного контролю (насамперед територіальних органів Держкомзему) – 10 справ, Держлісгоспу України – одна справа. 24 справи порушено проти керівників фермерських господарств та інших суб’єктів господарювання. За словами прокурораобласті Геннадія ТЮРІНА, особливо привабливими для злочинних оборудок є землі лісо- та сільськогосподарського призначення навколо міста Харкова. За фактами незаконного розпорядження такими землями порушено 21 кримінальну справу зі збитками понад 127 млн. грн.