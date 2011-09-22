Добкін і Кернес приїхали сьогодні на роботу на велосипедах

Харків. 22 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, а також кілька їхніх заступників і підлеглих сьогодні прибули на роботу на велосипедах.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники міста й області заявили, що таким чином вони підтримали акцію «День без автомобіля», яка проводиться в рамках Європейського тижня мобільності у багатьох європейських містах.

«Ми дійсно вирішили сьогодні підтримати цю акцію, тим більше що до нас надійшло звернення від громадських організацій, - сказав журналістам М.ДОБКІН.

«Ясна річ, - додав він, - що в силу певних робочих обставин ми не зможемо на цілий день відмовитися від машини - у мене сьогодні робочий виїзд в один з районів Харківської області - але, принаймні, ми можемо підтримати особистим прикладом. На роботу і з роботи ми сьогодні будемо пересуватися тільки на велосипеді».

Губернатор повідомив, що велосипеди разом з мером Харкова вони купили ще взимку, але лише сьогодні випала нагода на них покататися. «Якщо буде можливість, то на вихідних ми з Геннадієм Адольфовичем покатаємося Лісопарком», - поділився планами М.ДОБКІН.

Коментуючи на брифінгу акцію, Г.КЕРНЕС сказав: «сьогодні «День без автомобіля», і тому ми з Михайлом ДОБКІНИМ виступили за здоровий спосіб життя».

Мер Харкова повідомив, що сьогодні в місті триває робота зі створення повноцінних велосипедних доріжок. «Ми працюємо зараз над транспортною схемою, в якій враховуватимуться велосипедні доріжки. У нас в Харкові люблять велосипеди, гадаю, у майбутньому в процесі будівництва нових розв`язок ми будемо це враховувати», - сказав Г.КЕРНЕС.

Напередодні до керівників міста й області та всіх посадовців звернулая громадська організація «Товариство учасників руху» з пропозицією обмежити на час Європейського тижня мобільності користування приватним та службовим автотранспортом і пересісти на велосипеди або громадський транспорт. Зокрема, у своєму звернені громадська організація нагадала, що Європейський тиждень мобільності та День без автомобіля відзначається у багатьох європейських містах, а нинішнього року до цієї ініціативи приєдналися й 8 українських міст, у тому числі Львів та Чернівці. Головною метою цієї акції є зменшення негативного впливу автотранспорту на екологію та безпеку дорожнього руху, а також популяризація екологічно чистих видів транспорту.

Фото сайту ОДА