Платіні: у Харкові чудовий стадіон

Харків. 27 вересня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ у ході інспектування готовності Харкова до Євро-2012 особливо відмітив стадіон «Металіст» і відзначив наявність невеликих проблем, які ще існують у транспортній та готельній сферах.

Як передає кореспондент УНІАН, свою думку М.ПЛАТІНІ висловив у понеділок на брифінгу після відкриття VIP-терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» та огляду стадіону «Металіст» - обєктів, які готуються до Євро-2012.

«Харків – третє місто сьогодні, яке я відвідую, після Львова й Донецька. Так як я говорив на нараді – великих проблем уже не існує в Україні. У нас є дуже багато маленьких завдань, які потрібно реалізувати і прогресувати на цьому етапі. У всякому випадку, так як я інавгурував сьогодні аеропорт, я не можу сказати, що в ньому щось не так, стадіон – він прекрасний, і ми будемо працювати над транспортними і готельними проблемами», - сказав М.ПЛАТІНІ.

На запитання кореспондента УНІАН про те, які найбільші враження від побаченого у Львові, Донецьку та Харкові отримав президент УЄФА і на скільки Україна сьогодні готова до Євро-2012, М.ПЛАТІНІ коротко відповів: «Майже. Дуже важко оцінити й дати оцінку конкретну, але ми майже закінчили, майже готова вже Україна».

Довідка УНІАН, стадіон «Металіст» до Євро-2012 урочисто відкрито 5 грудня 2009 р. Сьогодні триває реконструкція газонута йдедоопрацювання згідно з новими вимогами УЄФА. Стадіон матиме 38 тис. 633 місць, що відповідає нинішнім стандартам УЄФА. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70 % - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих в реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет, 43,4 млн. дол. (100%) місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%).

На знімку: стадіон «Металіст».

Foto Andrew Kravchenko