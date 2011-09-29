На Харківщині ціни на соціальні сорти хліба не підвищаться – Добкін

Харків. 29 вересня. УНІАН. До наступного маркетингового року ціна на соціальні сорти хліба в Харківській області не підвищиться.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

Він підкреслив, що таке рішення спирається «на серйозну економічну основу»: в області вже сформований фонд продовольчого зірна більш як на 101%.

«У Харківській області виконано завдання з наповнення регіонального та аграрного фондів продовольчим зерном. Це дає мені сьогодні право ще раз сказати, що до наступного маркетингового року ціна на соціальні сорти хліба у Харківській області не підвищиться», - сказав М.ДОБКІН.

За офіційними даними, по області в цілому заготовлено 101,9 тис. тонн продовольчого зерна (101,9% від затвердженого урядом показника) на загальну суму 182,9 млн. грн.