В Україну йдуть холоди
14:09, 29 вересня 2011Харьків
0 0
На початку жовтня - приморозки
Харків. 29 вересня. УНІАН. На початку жовтня в Україні очікують приморозки.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі 1 жовтня в Карпатах та у східних областях, 2 жовтня у північних, центральних та східних областях місцями на поверхні ґрунту будуть приморозки.
3 жовтня в Україні, крім заходу, на ґрунті та подекуди у повітрі очікуються приморозки 0-5°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter