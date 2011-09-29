В Україну йдуть холоди

Харків. 29 вересня. УНІАН. На початку жовтня в Україні очікують приморозки.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі 1 жовтня в Карпатах та у східних областях, 2 жовтня у північних, центральних та східних областях місцями на поверхні ґрунту будуть приморозки.

3 жовтня в Україні, крім заходу, на ґрунті та подекуди у повітрі очікуються приморозки 0-5°.