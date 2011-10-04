Генпрокурор запевняє, що Кернес і Добкін не причетні до вимкнення телеканалів

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Міська влада Харкова до відключення каналів не причетна.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, такий результат перевірки Генеральної прокуратури оприлюднили сьогодні, 4 жовтня, на засіданні Міжвідомчої комісії при Президентові України.

Зокрема, у листі генпрокурора Віктора ПШОНКИ сказано: «Опитані директор та 54 співробітники ТОВ «Телекомпанія АТН» повідомили, що надати будь-які документальні підтвердження неправомірної діяльності міської влади, у тому числі Харківського міського голови КЕРНЕСА Г. А. або голови Харківської облдержадміністрації ДОБКІНА М. М., вони не можуть».

«За повідомленням Держкомтелерадіо України, конфлікт, який виник у зв’язку з припиненням мовлення телеканалу, підлягає вирішенню у судовому порядку. Враховуючи наведене, заходи реагування не вживалися», - передає сайт інформацію Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, з початку вересня 2011 року харківські телеканали «Фора» і А/ТВК, а також АТН припинили мовлення.