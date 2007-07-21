У Первомайському зійшла з рейок цистерна з хлором

Харків. 21 липня. УНІАН. У місті Первомайський учора вдень на ділянці залізничної колії, що належить держпідприємству "Хімпром", під час транспортування маневровим тепловозом зійшли з рейок цистерна з хлором (57,5 т) та порожній вантажний вагон.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, тепловоз рухався за маршрутом ДП "Хімпром" - станція "Ліхачьове" для подальшої відправки вантажу до м. Чугуїв.

Жертв та постраждалих немає. Витоку хлору не сталося.

Увечері цистерну з хлором та вантажний вагон поставлено на рейки. До робіт було залучено відновлювальний потяг станції "Лозова" Південної залізниці та підрозділи МНС.