У Харкові до кінця року відкриють Центр перинатальної допомоги

Харків. 7 жовтня. У Харкові до кінця 2011 року відкриють Центр перинатальної допомоги, який створюється при обласній клінічній лікарні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, загальна вартість проекту становить 30 млн. грн.

За його словами, 16-17 млн.грн. з названої суми буде виділено на придбання медичного обладнання, 10-12 млн. грн. – на ремонтні роботи.

І.ШУРМА зазначив, що фінансування створення Центру відбуватиметься з кількох джерел. Виділення грошей передбачається як з державного, так і обласного бюджетів. Крім того, будуть залучені позабюджетні кошти.

Заступник голови облдержадміністрації повідомив, що відкриття Центру, який буде одним з найсучасніших в Україні, заплановане на кінець 2011 року. Його створення, наголосив він, є питанням престижу та професійності обласної влади.

«Відкриття регіонального центру перинатальної допомоги при Обласній клінічній лікарні – це питання престижу, відповідальності, професійності і результативності обласної влади. До 1 січня 2012 року на Харківщині має з’явитися найсучасніший регіональний центр перинатальної допомоги на 140 ліжок, і наш регіон стане одним з перших в Україні, який реалізує перший етап національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», - сказав І.ШУРМА.

Центр буде розміщений у 4-поверховому корпусі, де раніше були розташовані кафедри Харківського медуніверситету.