Харківський губернатор бере участь у Чорноморському економічному форумі

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН бере участь у II Міжнародному Чорноморському Економічному форумі, що розпочав роботу сьогодні.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у ході форуму планується розглянути основні аспекти економічного розвитку Автономної республіки Крим, а також підписання низки міжрегіональних та міжнародних угод.

М.ДОБКІН виступить на засіданні панельної секції «Міжрегіональні взаємини: потенціал і перспективи інтенсифікації міжрегіонального співробітництва в Україні». Також керівник Харківщини поспілкується з представниками кримських ЗМІ і підпише протокол № 1 на 2012-2014 роки до Угоди між Радою міністрів Автономної республіки Крим та Харківською облдержадміністрацією про торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.

Протокол передбачає тісну співпрацю Харківщини і Криму в різних сферах. Зокрема, планується розглянути можливість співпраці між промисловими і сільськогосподарськими підприємствами двох регіонів, розширення контактів у торговельній сфері, спільної роботи по залученню інвестицій в Харківську область і АРК.

Крім цього, планується підписати угоду щодо цілорічного відпочинку та оздоровлення дітей і дорослих жителів Харківщини в санаторно-курортних установах Криму. Зокрема, мовиться про санаторії протитуберкульозного та загального профілю, а також установ для дітей з дитячим церебральним паралічем та порушеннями опорно-рухового апарату.

Також протокол передбачає обмін досвідом з організації роботи сфери ЖКГ, медичної галузі. Крім цього, планується налагодити співпрацю у сфері культури, туризму, освіти і науки, засобів масової інформації.