Технопарк «Слобожанщина» допоможе комерціалізувати наукові розробки - Сапронов

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Українсько-російський технопарк «Слобожанщина» допоможе комерціалізувати наукові розробки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ у ході церемонії офіційного відкриття технопарку.

За його словами, технопарк «Слобожанщина» - це принципово новий майданчик для взаємодії науковців і підприємців не лише Харківської та Бєлгородської областей, а й України та Російської Федерації в цілому.

«Наша мета - комерціалізувати наукові розробки, допомогти підприємцям і науковцям вийти на принципово нові ринки саме у сфері високих технологій. В цьому напрямку вже пройдено великий шлях. Технопарк «Слобожанщина» - це реальний майданчик з реальним бізнес-планом. Я гадаю, що перші результати його роботи ми зможемо підбити вже до кінця цього року», - сказав Ю.САПРОНОВ.