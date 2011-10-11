Технополіс «П'ятихатки» може отримати спецрежим інвестиційної діяльності

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Технополіс «П`ятихатки» може отримати спеціальний режим інвестиційної діяльності.

Як повідомив під час відкриття українсько-російського технопарку «Слобожанщина» заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, наступним кроком після відкриття технопарку стане створення у Харкові «міста технологій» - технополісу «П`ятихатки».

«Якщо нам вдасться - а вірогідність цього дуже велика - отримати спеціальний режим інвестиційної діяльності на території технополісу «П`ятихатки», українсько-російський технопарк «Слобожанщина» теж із задоволенням буде працювати на території цього проекту», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«Для високотехнологічного бізнесу, у якому велика частка інтелектуальної власності, і який створює продукт з максимально високою доданою вартістю на основі інноваційних рішень, - зазначив віце-губернатор, - дуже важливо отримувати пільги і преференції. Це наступний крок, над яким ми вже працюємо і в напрямку якого є підтримка з боку уряду України».