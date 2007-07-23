На кордоні затримано понад 20 тис. контрабандних компакт-дисків
18:26, 23 липня 2007Харьків
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Харків. 23 липня. УНІАН. Прикордонники спільно з митниками попередили контрабандне ввезення до України понад 20 тис. компакт-дисків вартістю 40 тис. 600 грн.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, контрабандний товар намагався ввезти провідник потягу „Москва-Донецьк” у вентиляційних рукавах міжстельового простору робочого тамбуру.
51-річного провідника, мешканця Донецької області, затримано.
Загалом у цьому році харківські прикордонники затримали контрабандних товарів та вантажів на загальну суму понад 9,8 млн. грн.
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