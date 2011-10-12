На Харківщині знайшли нові поклади газу

арків. 12 жовтня. УНІАН. Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», завершила будівництво глибокої (6 тис. 25 м) розвідувальної свердловини №202 на Березовському родовищі (Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні зазначається, що свердловина пробурена в західній частині родовища, через складні умови місцерозташування свердловини в заплаві річки Мерла буріння свердловини проводилося з намивної споруди.

В результаті випробування свердловини в інтервалі глибин 5 тис. 555 – 5 тис. 537 м одержано промислову притоку газу дебітом більш як 80 тис. куб. м на добу.

«Цією свердловиною на родовищі було розкрито відособлений шар, який до цього не розроблявся. Таким чином, на Березовському родовищі відкрито нові поклади природного газу», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Березовське газоконденсатне родовище відкрито в 1979 році в Краснокутському районі Харківської області. Введено в розробку в 1983 році, початкові запаси газу становили близько 27 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ДПУ «Шебелінкагазвидобування», ДПУ «Полтавагазвидобування», ДПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».