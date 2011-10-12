ДТП в Дергачівському районі: загинула жінка-водій

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Неподалік села Лісне Дергачівського району внаслідок зіткнення автомобіля «МАЗ» із автомобілями «ВАЗ-2107» та «Фіат Добло» одна людина загинула, троє – отримати травми.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 11 жовтня о 12.20 на 495 км автодороги Київ – Харків – Довжанський.

33-річний водій автомобіля «МАЗ», не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями «ВАЗ-2107» під керуванням 50-річного водія та «Фіат Добло» під керуванням 24-річної жінки, що рухалися в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП жінка-водій автомобіля «Фіат Добло» від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Водій «ВАЗ-2107» та дві його пасажирки з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку доставлені до лікарні.