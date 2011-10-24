Сапронов уже підібрав місце проведення наступного економічного форуму

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Наступного року четвертий Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» відбудеться на базі одного з бізнес-майданчиків міста.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-губернатор Юрій САПРОНОВ, передає сайт ОДА.

«Такого роду заходи потрібно зробити максимально віддаленими від органів державної влади, це підтверджує світовий досвід. Коли вони проходять на майданчиках бізнес-структур, між бізнесменами зав`язуються тісніші контакти, так як спілкування стає максимально неформальним. Наступний четвертий Форум, який відбудеться в Харкові, ми проведемо не на майданчику облдержадміністрації, а на якомусь бізнес-майданчику. Думаю, це буде готель «Kharkiv Palace» або «Superior Golf Ноtel», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Як повідомлялося, 30 вересня у Харкові відбувся третій Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Цього року основним партнером Форуму виступила компанія «PricewaterhouseCoopers». Усього Форум зібрав понад 300 учасників з 32 країн світу.