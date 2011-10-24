Луческу не може збагнути манери гри і методів Металіста

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Головний тренер Шахтаря Мірча Луческу прокоментував домашню гру з Металістом 23 жовтня, у якій харківський клуб завдав поразки «гірникам» 2:1, чим відкинув чемпіона на третю сходинку турнірної таблиці.

- Дуже складно аналізувати і говорити про щось, треба подивитися гру ще раз. Ми програли 1:2. Були багато моментів, які інтерпретувалися незрозуміло і проти нас. Фол на Даріо, коли йому дали картку, ідентичний фолу Чигринського у грі із Зенітом, коли нам поставили пенальті. Даріо стверджує, що це було стовідсотково. Можу відзначити, що Металіст - хороша команда, вона добре організована. І дуже багато фолів були. Я думаю, червоної картки вони заслуговували ще раніше, до видалення Папа.

Завжди гра залежить від мікромоментів. Суперники добре поставили гру від оборони в першому таймі, змогли створити момент і потрапити в поперечину. У першому таймі була помилка Ракицького в середині, яка привела до голу. Довелося в роздягальню йти при негативному результаті. Потім ми пропустили другий гол. Але коли була боротьба, Торсигльєрі спочатку жорстко ударив Ракицького, зараз він їхатиме в лікарню. Він ударив його, дезорієнтував і забив гол. А перед цим був серйозний фол на Ракицькому. Дуже багато жорстких фолів були, вони ставали перед м`ячем, не давали пробити штрафного. І багато інших моментів. Це ігрові ситуації, не хочу сказати нічого поганого про Металіста.

Можу відзначити велике бажання добитися результату і покинути, нарешті, третю позицію. Єдине, що незрозуміло - манера гри команди і методи, якими вони користувалися. Можливо, в таких дербі і матчах треба запрошувати арбітрів із-за кордону. Зовсім інша манера суддівства в Європі в порівнянні з чемпіонатом України. Ми втратили 3 очки. Але чемпіонат продовжується, у нас зараз важкий час. Ми втратили очки у грі з «Зенітом», тепер тут. Напевно, тпи дні було мало, щоб відійти від тієї гри. Тому, напевно, і сьогодні гра була не та, яку хотілося б бачити. Після першого голу ми показали хорошу гру, могли забити ще. Гра була фрагментарною. Були багато падінь, затримок гри.

Кожна друга команда в чемпіонаті грає проти Шахтаря за допомогою дрібного фолу. Вам не здається, що вашим гравцям не вистачає мотивації?

Це якраз те, про що я говорив у роздягальні. Я сказав, що ми багато раз виграли чемпіонат, і реакція суперників адекватна тому, що відбувається. Вони борються за кожен сантиметр поля. Я побажав гравцям, щоб вони переглянули гру і зробили якісь висновки. Щоб подивилися, як суперники борються за кожен м`яч, хочуть уклинитися в боротьбу за титул. Ми не можемо виграти тільки за рахунок техніки. І все-таки, хотів би відзначити останні 20 хвилин - так команда повинна грати. У цей період було все. Самовіддача, ми створювали моменти, били по воротах. Ми використовуємо інші якості, а не ті, які суперник. Якби ми їх використовували, то у нас видалили б 2-3 гравці. А Металіст хочу привітати, він від матчу до матчу показує гру все краще. Буде дуже цікава боротьба за титул цього року.

Оцініть гру Мхітаряна. Здавалося, що він гальмував перехід від оборони в атаку в першому таймі.

Можу сказати, що не тільки Мхітарян. У першому таймі вся команда грала поволі. Суперники добре закрили всі зони, глибоко сівши в оборону, і робили ставку на контратаки, сподіваючись на швидкість і техніку своїх гравців. Не думаю, що Мхітарян поволі виходив, просто не було зон, в яких він міг використовувати свою швидкість. У першому таймі вся команда була повільною через якості тих гравців, які були на полі. У другому таймі вийшли швидкісніші гравці, малюнок гри змінився, команда почала грати агресивніше і вертікальніше.

Відсутність Фернандіньо позначається на грі команди. У нього знову рецидив, з «Зенітом» він грав з больовими відчуттями, і тепер знову треба його відновлювати. Пройде, напевно, два тижні, поки він зможе грати. Але ми й раніше без нього грали. Я чекаю більшого від своїх гравців. Я чекаю, щоб ми не притпускалися грубих помилок, особливо - центральні захисники. У центральній зоні не можна грати на інстинктах та імпровізації. Простота і надійність - головні якості в цій зоні. А ми не продемонстрували цього ні у грі з «Зенітом», ні сьогодні. Бажання зіграти якнайкраще приводить до таких помилок, як у тій і цій іграх.

Ви поділяєте думку, що на сьогодні Металіст показує кращу гру в цьому чемпіонаті?

Я дивився їхні ігри. Є позитивні моменти, як у грі з Мальме або сьогодні. А є й негативні, коли був зарахований незрозумілий гол, не поставлений пенальті наприкінці матчу з Чорноморцем. Після цієї перемоги може створитися таке враження, що вони на коні. Але треба звернути увагу на агресивність, яку демонструють їхні гравці. Тайсона можна було видаляти сьогодні. Це боротьба, і не потрібно відмовлятися від неї до кінця чемпіонату.