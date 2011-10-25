Сапронов не виключає своєї участі в парламентських виборах

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ може вяти участь у виборах до Верхровної ради України.

Про це він поділився з журналістами на прес-конференції 24 жовтня.

Ю.САПРОНОВ зазначив, що його участь у парламенських перегонах залежатиме від кількох факторів. При цьому заступник губернатора висловив переконання, що неодмінно отримає перемогу, у якому б мажоритарному окрузі він не балотувався.

«Якщо Михайло ДОБКІН вважатиме, що я буду більше потрібний для регіону на посаді депутата Верховної Ради, то я візьму округ і виграю його. Не вважатиме так Михайло ДОБКІН і Партія регіонів, я не піду на вибори. Я гадаю, відповідь буде отримана до кінця року», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Коментуючи своє можливе призначення на посаду 1-го заступника голови Харківської облдержадміністрації замість Володимира БАБАЄВА, який переходить на іншу посаду, Ю.САПРОНОВ сказав, що його це не дуже хвилює, хоча адміністративна реформа розставить всі крапки над «і».

«Я йшов працювати в облдержадміністрацію не на конкретну посаду, а працювати з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, я член його команди. Тому, ким я працюватиму, коли закінчиться адміністративна реформа, мені всеодно. Хоч радником, хоч у ранзі держслужбовця - першим заступником або заступником. Я точно знаю, що Володимир БАБАЄВ буде ректором вузу, і те, що до кінця року у голови Хакрківської облдержадміністрації залишиться три заступники - перший заступник, заступник - керівник апарату і заступник», - сказав Ю.САПРОНОВ.