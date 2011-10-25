Харків. 25 жовтня. УНІАН. Компанії Близького Сходу цікавляться харківським агрокластером.

Про це поівдомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

«В рамках одного з етапів роуд-шоу в Обєднаних Арабських Еміратах, - сказав він, - в Кувейті група бізнес-компаній попросила більш докладно представити агрокластер, тобто наш проект «Село майбутнього».

«Ми веземо туди не лише його презентацію англійською мовою, - зпзначив заступник губернатора, - й бізнес-план на ста аркушах, адаптований і зрозумілий для західного бізнесу».

За словами Ю.САПРОНОВА, якщо на Близькому Сході здебільшого буде презентовано агрокластер, то в грудневому турне по Південно-Східній Азії буде зроблено акцент на технополіс «П`ятихатки» та IT-парк «Інтеллектроніка».

Він нагадав нагадав, що впродовж року іноземні інвестори здійснили кілька спроб зайти в проект «Село майбутнього».

«Вони хотіли займатися тільки будівництвом переробних потужностей на цих територіях, але нам би хотілося, щоб була реалізована і соціальна складова цього проекту, тому котеджне селище невіддільне від групи переробних підприємств», – зауважив Ю.САПРОНОВ.