Металіст вибуває з Кубка України
21:43, 26 жовтня 2011Харьків
0 0
Харків’яни знову грали вдесятьох
Харків. 26 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст вибуває з боротьби за Кубок України з футболу.
Сьогодні у Львові у матчі 1/8 фіналу підопічні Мирона Маркевича поступилися місцевим Карпатам з рахунком 1:0.
Значну частину другого тайму, понад 35 хвилин, Металіст грав удесятьох. За грубу гру з поля був вилучений Валяєв (55).
Гол у Капат забив Мілошевич (59).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter