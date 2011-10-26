Металіст вибуває з Кубка України

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст вибуває з боротьби за Кубок України з футболу.

Сьогодні у Львові у матчі 1/8 фіналу підопічні Мирона Маркевича поступилися місцевим Карпатам з рахунком 1:0.

Значну частину другого тайму, понад 35 хвилин, Металіст грав удесятьох. За грубу гру з поля був вилучений Валяєв (55).

Гол у Капат забив Мілошевич (59).