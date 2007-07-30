Влада Харкова допустила порушення при держзакупівлях на суму понад 300 млн. грн. - Тендерна палата України

Харківський міськвиконком і ряд комунальних підприємств Харкова допустили порушення тендерних процедур при здійсненні державних закупівель на суму понад 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив віце-президент Тендерної палати України Микола ТОВСТАНОВСЬКИЙ, обнародуючи підсумки перевірки ТПУ держзакупівель Харківського міськвиконкому і комунальних підприємств у другій половині 2006 р. - першій половині 2007 року.

За совами М.ТОВСТАНОВСЬКОГО, ТПУ перевірила матеріали з проведення тендерних процедур Харківським міськвиконкомом на суму майже 0,5 млрд. грн., з яких торги на 0,3 млрд. грн. були проведені з грубим порушенням законодавства про держзакупівлі.

Як зазначив М.ТОВСТАНОВСЬКИЙ, ТПУ виявила порушення при проведенні тендерних процедур безпосередньо Харківським міськвиконкомом на суму 5 млн. грн., департаментом житлово-комунального господарства і енергетики Харківського міськвиконкому на 47 млн. грн., КП «Харківські теплові мережі» на 93,5 млн. грн., «Харківським метрополітеном» на 45,5 млн. грн. тощо.

За словами віце-президента ТПУ, до найбільш поширених порушень законодавства з боку місцевих властей і підпорядкованих їм комунальних підприємств відносяться такі, як: допущення до участі зв`язаних осіб (юридичних осіб з єдиним засновником або споріднених компаній), укладання договорів на інших умовах, ніж визначалося тендерною документацією, допущення попередньої оплати, а також приховування інформації про реальний стан держзакупівель.

«Більшість порушень, допущених Харківською міськрадою і підпорядкованим їм підприємствами, носять системний характер, що свідчить про недостатність вжиття заходів з боку керівництва по всій вертикалі влади. Ці факти можуть свідчити про змову і дії, які підпадають під Кримінальний кодекс. Ситуація дуже темна», - зазначив М.ТОВСТАНОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що ТПУ має намір передати матеріали перевірки в правоохоронні органи, а також в органи прокуратури.

Крім того, він додав, що ТПУ вже оскаржила в судовому порядку 12 тендерних процедур, проведених структурними підрозділами Харківського міськвиконкому і підпорядкованими йому комунальними підприємствами.