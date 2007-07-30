Затримано двох росіян з контрабандою 7,5 млн. рублів

Харків. 30 липня. УНІАН. Прикордонники Харківського прикордонного загону спільно з митниками затримали двох громадян Росії 1970 та 1971-го р.н., які намагалися незаконно провезти через державний кодон України 7,5 млн. рублів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, контрабандні гроші порушники намагалися провезти потягом Адлер-Москва.

Купюри були запаковані у поліетиленові кульки для сміття і перевозилися в трьох сумках, які переховувалися в різних схованках вагона.

Контрабандні гроші передані Службі безпеки України, де вирішується питання про порушення кримінальної справи.