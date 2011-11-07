Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу
00:07, 07 листопада 2011Харьків
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Шахтар і Динамо відриваються від Металіста
Харків. 7 листопада. УНІАН. Матчами у неділю завершився 16-й тур Чемпіонату України з футболу
Олександрія - Ворскла 1:1 (Кабанов 47 - Ребенок 47)
Оболонь - Шахтар 0:2 (Коста 47, Селезньов 90)
Металіст - Динамо 1:2 (Девіч 76 - Ідейе 8, 35)
Раніше зіграли ...
Дніпро - Арсенал 1:0 (Калинич 71)
Волинь - Кривбас 0:0
Карпати - Іллічівець 3:0 (Федецький 1, Кузнецов 13, 69)
Металург - Чорноморець 3:0 (Траоре 25, Чечер 37, Прийма 48)
Зоря - Таврія 0:1 (Гігіадзе 27)
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