Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар і Динамо відриваються від Металіста

Харків. 7 листопада. УНІАН. Матчами у неділю завершився 16-й тур Чемпіонату України з футболу Олександрія - Ворскла 1:1 (Кабанов 47 - Ребенок 47) Оболонь - Шахтар 0:2 (Коста 47, Селезньов 90) Металіст - Динамо 1:2 (Девіч 76 - Ідейе 8, 35) Раніше зіграли ... Дніпро - Арсенал 1:0 (Калинич 71) Волинь - Кривбас 0:0 Карпати - Іллічівець 3:0 (Федецький 1, Кузнецов 13, 69) Металург - Чорноморець 3:0 (Траоре 25, Чечер 37, Прийма 48) Зоря - Таврія 0:1 (Гігіадзе 27)

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