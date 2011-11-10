У Кам'янці згоріло 20 тонн сіна

Харків. 10 листопада. УНІАН. У селі Кам’янка Дворічанського району внаслідок пожежі згоріло 20 тонн сіна.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася 8 листопада близько 20.50 на території одного з приватних домоволодінь на вулиці Степовій.

Пожежу помітив господар та одразу викликав рятувальників. Загоряння було ліквідоване о 21.25.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.