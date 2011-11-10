Харків не може похвалитися найбільшими зарплатами

Харків. 10 листопада. УНІАН. Ситуація із заробітною платою в Україні вже багато років залишається незмінною, а пропоновані суми не відповідають очікуванням тих, що працюють.

Згідно з результатами дослідження, проведеного Міжнародним кадровим порталом hh.ua, цієї осені середня зарплата в Україні становить 5,565 тис. грн. на місяць. А середні очікування кандидатів на ринку праці тим часом сягають 6,118 тис. грн. на місяць.

Цікавим і несподіваним стало те, що найвища середня зарплата зафіксована в Одесі - 6,843 тис. грн. в місяць. На другому місці опинився Донецьк із середньою зарплатою в 5,958 тис. грн. Всупереч всім очікуванням, роботав Києві оплачується не найкраще в Україні - столиця лише третьому місці з цифрою в 5,924 тис. грн. Слідом йдуть Львів (5,796 тис. грн.), Дніпропетровськ (5,6 тис. грн) і Харків (5,090 тис. грн).

При цьому найвища заробітна плата, яка пропонувалася восени 2011 року в Україні, була зафіксована в Донецьку. Працедавець готовий був платити співробітникові зарплату від 96 тис. до 160 тис. грн. на місяць за посаду топ-менеджера у сфері промисловості.

Очікування щодо заробітної плати теж показали несподівані результати - найвищу зарплату чекали в Одесі, в середньому - 6,6 тис. грн. Друге місце у цьому рейтингу дісталося столиці: кияни чекали від працедавців оплати в середньому по 6,529 тис. грн за місяць. Небагато нижче заробітну плату просили в Харкові, а ось у Львові та Дніпропетровську зарплатні очікування жителів опинилися навіть нижчими, ніж середня пропонована зарплата. Наприклад, у Львові в середньому працівники просять лише 4,565 грн. на місяць

Разом з тим, у великихкомпаніях відзначають вихід із кризи і відновлення ринку праці. Вже зараз триває активний набір співробітників. А в третьому кварталі цьогороку практично не було скорочень. Що стосується посад керівників вищої ланки, то ситуація по них залишається стабільною: за останні три місяці 93% компаній не звільняли і не наймали їх. І лише 5% висловилися за реорганізацію топ-менджменту і в найближчому майбутньому.

Згідно з прогнозами, у четвертому кварталі 2011 року ситуація на ринку праці кардинально не зміниться. 28% компаній планують наймати нових співробітників, а 7% - збираються скорочувати свій персонал.

Найбільш затребуваними професіями на даний момент залишаються розробники Java, програмісти 1С, фахівці з впровадження ERP-систем, маркетологи, брендменеджери та аналітики.