На Харківщині за останні два роки закрито 33 школи

Харків. 10 листопада. УНІАН. Протягом останніх двох років обласним, районними та міськими радами Харківської області ухвалено рішення про ліквідацію 33 загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це повідомили кореспондентові УІНАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області Аллу ПРАВОСУД.

За її словами, ліквідація шкіл, які знаходяться у сільській місцевості, відбулася за узгодженням з територіальною громадою згідно з вимогами чинного законодавства.

А.ПРАВОСУД зауважила, що прокуратура продовжує виявляти факти порушення вимог законодавства у сфері дотримання прав дітей. Зокрема, у січні цього року Лозівська міжрайонна прокуратура встановила факт ліквідації Мальцевської загальноосвітньої школи за рішенням Новоівановскої сільради без узгодження з територіальною громадою, на що було винесено протест прокурора.

«Прокурор вніс скаргу – незаконне рішення скасоване», - підкреслила А.ПРАВОСУД.