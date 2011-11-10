В Чугуївськомцу районі горіла перепелина ферма
10:30, 10 листопада 2011Харьків
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Причини пожежі встановлюються
Харків. 10 листопада. УНІАН. У селищі Нова Покровка Чугуївського району Харківської області горіла перепелина ферма.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа сталася на території сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агротон» вчора, близько 19.30.
Вогнем був охоплений дах будівлі птахівника на площі близько 100 кв. метрів. Пожежу ліквідовано о 20.25. Внаслідок пожежі птахи не постраждали.
Причини пожежі та нанесені вогнем збитки встановлюються.
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