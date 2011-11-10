В Чугуївськомцу районі горіла перепелина ферма

Харків. 10 листопада. УНІАН. У селищі Нова Покровка Чугуївського району Харківської області горіла перепелина ферма.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа сталася на території сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агротон» вчора, близько 19.30.

Вогнем був охоплений дах будівлі птахівника на площі близько 100 кв. метрів. Пожежу ліквідовано о 20.25. Внаслідок пожежі птахи не постраждали.

Причини пожежі та нанесені вогнем збитки встановлюються.

