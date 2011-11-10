Громадська рада об'єднує всіх - Добкін

Харків. 10 листопада. УНІАН. Наша громадська рада об`єднує всіх, хто, незалежно від політичних поглядів, дійсно хоче брати участь у створенні сильного громадянського суспільства.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про заявив губернатор Михайло ДОБКІН під час зустрічі 9 листопада з активом Громадської ради при облдержадміністрації.

«Я вдячний всім представникам громадських організацій, які вирішили об`єднатися в одну велику раду. Для мене це, перш за все, є підтвердженням нашого бажання запросити до дискусії представників усіх громадських організацій незалежно від того, як на різних етапах складалися відносини облдержадміністрації з ними. Наша громадська рада об`єднує, на мій погляд, усіх, хто, незалежно від політичних поглядів, симпатій і антипатій, дійсно хоче брати участь у створенні сильного громадянського суспільства, і всі організації через своє представництво в раді мають право відстоювати свою точку зору, переконання і брати участь в дискусії», - сказав М.ДОБКІН.