Заступника начальника облуправління МНС звільнено з роботи

Харків. 10 листопада. УНІАН. Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА сьогодні звільнив Володимира ЄФРЕМОВА з посади заступника начальника Управління – начальника Відділу організації заходів цивільного захисту управління цивільного захисту ГУ МНС України в Харківській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

В.ЄФРЕМОВА звільнено за грубе порушення вимог законодавства, службової дисципліни та надання недостовірних відомостей про себе, що мають значення для проходження служби, йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, підставою дисциплінарного реагування міністром щодо посадовця став аналіз документів, які надходять для розгляду Комісії з питань, пов’язаних з установленням статусу учасника бойових дій особам рядового та начальницького складу МНС України. Так, при розгляді матеріалів для встановлення статусу учасника бойових дій В.ЄФРЕМОВУ було здійснено перевірку єдиної книжки підривника та встановлено факт підроблення документу.

З метою з’ясування всіх обставин щодо організації і виконання комплексу заходів з розмінування території військової частини у м. Лозова Харківської області глава МНС України дав доручення провести службове розслідування.