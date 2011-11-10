Голландці знімають фільм про Харків

Харків. 10 листопада. УНІАН. Телевізійники з Нідерландів прибули до Харкова, щоб зняти інформаційний фільм про місто, яке прийматиме фінальні ігри Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської міської ради, делегація телевізійників на чолі з лідером футбольного фан-руху Голландії Йокко де ВІТОМ планує відвідати основні об’єкти Євро-2012: аеропорт, потенційний кемпінг вболівальників, розташований у Люботині, стадіон «Металіст» та ознайомитися з роботою харківського метрополітену.

Голландські телевізійники також вивчать питання розміщення й організації перебування в місті вболівальників із Нідерландів, якщо збірна цієї країни гратиме в Харкові.

За словами Й. де ВІТА, фільм триватиме 6-7 хвилин і розкриє всі нюанси підготовки Харкова до Євро-2012. Знятий у Харкові ролик покажуть по голландському телебаченню.