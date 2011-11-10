Завтра на сході синоптики обіцяють сніг
16:06, 10 листопада 2011Харьків
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Температура вночі 2-7° морозу
Харків. 10 листопада. УНІАН. 11 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода.
Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями пройде невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.
Вітер протягом доби переважатиме північний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в гірських районах до 10° морозу, на узбережжі Криму близько 0°; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.
У Києві та області без істотних опадів. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень 0-4° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.
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