Міліція затримала арештанта, який утік з-під варти

Харків. 10 листопада. УНІАН. Працівники харківської міліції затримали слідчо-заарештованого Сергія ХАРЧЕНКА, який 8 листопада скоїв втечу з-під варти під час транспортування з Харківського СІЗО до міста Валки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, місцезнаходження втікача встановили працівники карного розшуку, які виявили зловмисника за 19 кілометрів від місця скоєння втечі.

Його було виявлено в одному з покинутих будинків на території селища Ков’яги Валківського району під час подворового обходу.

«У пошукових заходах брали участь понад 500 працівників харківської міліції, зловмисник виявився загнаним в глухий кут, - розповів заступник начальника ГУМВС України в Харківській області полковник міліції Володимир КОВРИГІН. – Він бачив літак, чув голосний гавкіт собак та зрозумів, що працівники міліції йдуть по сліду. Зловмисник вирішив зачаїтися у напівзруйнованому помешканні, сподіваючись покинути його вночі. Але здійснити цей намір йому не вдалося».

На цей час С.ХАРЧЕНКО затриманий та доставлений до Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області.

8 листопада слідчим відділом Валківського РВ за фактом скоєння втечі порушено кримінальну справу за ознаками частини 2 статті 393 Кримінального кодексу України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада на Харківщині троє заарештованих вчинили спробу втекти з-під варти, двох було затримано.



Інцидент стався під час доставки трьох підозрюваних у скоєнні злочинів з Харківського СІЗО до Валківського районного суду.

Згідно з повідомленням, втечу заарештовані спланували заздалегідь. Під час руху автозаку вони виламали двері камери спецавтомобіля і скоїли напад на конвоїрів з метою подальшої втечі. Міліціонерам вдалося затримати двох і повернути до камери, третій підозрюваний утік.

З метою його затримання було введено план перехвату «Сирена».

10 листопада Головне управління МВС України в Харківській області оголосило про виплатити 30 тис. грн. тому, хто надасть інформацію про місцезнаходження втікача.