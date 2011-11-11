В 2012 рокі на газифікацію населених пунктів області виділять 150 млн. грн.

Харків. 11 листопада. УНІАН. Наступного року НАК «Нафтогаз Україна» виділить на газифікацію населених пунктів Харківської області 150 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Михайла ДОБКІНА, кошти надходитимуть згідно з угодою з НАК «Нафтогаз Україна» про соціальне партнерство.

«Цього року ми уклали угоду з НАК «Нафтогаз Україна» на 150 млн. грн. фінансування Харківської області по соціально-економічному розвитку і газифікації Харківського регіону. Сьогодні на 92 млн. грн. цей договір вже виконаний. При цьому, сума, яку «Нафтогаз Україна» інвестував у наш регіон цього року, була більшою, аніж за останні разом узяті 8 років», - сказав М.ДОБКІН під час зустрічі з жителями Зачепилівського району.

З питанням газифікації до губернатора області звернулися жителі сіл Нове Мажарове та Старе Мажарове Зачепилівського району. М.ДОБКІН відповів, що за наявності готової документації та технічної можливості кошти на газифікацію цих населених пунктів будуть виділені.