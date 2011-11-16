Кілька політичних партій пікетують мерію

Харьков 16 ноября. УНИАН. Партии, входящие в Комитет сопротивления диктатуре, 16 ноября пикетируют сессию Харьковского горсовета. Как сообщил корреспондент "SQ" с места события, в акции участвуют до 200 чел. Присутствуют представители ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", партии "Громадянська позиція", общественной организации "Молодий народний Рух", инициативно-правозащитной группы "Прорвемся!", также пикет проводят представители Коммунистической партии Украины.

Как заявил председатель общественной организации "Мы - харьковчане" Юрий Кальченко, пикет направлен против городской власти. "Кернес разворовывает городской бюджет и должен уйти с должности мэра", - заявил он.

Представители ВО "Свобода" держат плакаты с надписями: "Ремонт градусника на Историческом музее - 780 тыс. грн.!" , "Кладбище на пр. Гагарина - 7 млн.грн.!" , "Фонари на пл.Свободы - 15 млн.грн.!", "Ремонт большого зала горсовета - более миллиона гривен!". Представители КПУ держат, в частности, плакаты с надписями "Цены и тарифы - под контроль государства!".

Также пикетирующие держат Книгу жалоб и предложений харьковчан к городскому голове Геннадию Кернесу. Пикетирующие занесли книгу жалоб в помещение горсовета и ее забрал его представитель. Как заявил председатель ИПГ "Прорвемся!" Андрей Ильгов, пикетирующие добиваются от Г.Кернеса отчета о проделанной за год на посту мэра работы.

Справка "SQ". 8 августа представители 9-ти оппозиционных парламентских партий объединились в Комитет сопротивления диктатуре в Украине. Заявление о создании комитета подписали лидеры Европейской партии Украины, Партии защитников Отечества, партий "Народная самооборона", "Батьківщина", "Реформы и порядок", "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Народная Украина", "Наша Украина", Народного Руха Украины и "Фронта змін". В заявлении комитета сказано, что "репрессии против общественных деятелей, аресты оппозиционных партийных лидеров стали для правящего режима средством устранения политических оппонентов, попыткой установления в Украине диктатуры". 9 августа к комитету присоединились ВО "Свобода" и Украинская социал-демократическая партия.

8 ноября в Харькове начали собирать жалобы, пожелания и предложения, адресованные харьковскому городскому голове Г.Кернесу (организатор акции - ИПГ "Прорвемся!"), которые после сформировали в Книгу жалоб.