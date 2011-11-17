Матч Зоря - Металіст під загрозою?

Харків. 17 листопада. УНІАН. Досі не визначене місце проведення матчу 17-го туру Чемпіонату України з футболу «Зоря» - «Металіст». Більш того, існує невелика вірогідність того, що матч взагалі не відбудеться, повідомляє Терикон.

Видання нагадує, що свої поєдинки першого кола «Зоря» проводила в Алчевську, проте газон на стадіоні «Сталь» з настанням морозів і під подвійним навантаженням не витримав. Поле в Алчевську - однозначно найгірше у Прем`єр-лізі.

Резервним варіантом для луганців залишається донецький РСК «Олімпійський», на якому було зіграно два поєдинки у весняній частині минулого чемпіонату.