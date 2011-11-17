Сьогодні «Свобода» йде на захист землі
08:18, 17 листопада 2011Харьків
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Пікетування біля Будинку рад
Харків. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні Харківський обласний осередок партії «Свобода» проведе пікетування Харківської обласної державної адміністрації.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі парторганізації, активісти вийдуть з вимогою до органів центральної влади відкликати всі проекти Закону про ринок земель, а також усунути адміністративні перешкоди для проведення Всеукраїнського референдуму про заборону торгівлі землі.
Акція розпочнеться біля Будинку рад об 11.00.
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