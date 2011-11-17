Податок на багатство є соціально відповідальний податок - Сапронов

Харків. 17 листопада. УНІАН. Податок на багатство - соціально відповідальний податок.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, так прокоментував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ ініціативу уряду щоло впровадження податку на багатство.

«Цей законопроект передбачає сплату податку на багатство особами, які володіють нерухомістю та рухомим майном і купують дорогі товари. Цей податок вже присутній у початковій редакції прийнятого Податкового кодексу, і сьогодні, враховуючи можливість загрози другої хвилі економічної кризи, ті країни Європи, які ще не ухвалили його, розглядають можливість його запровадження, наприклад, Іспанія і Росія. Як я вже говорив раніше - багаті повинні платити більше, щоб скоротити розрив у доходах населення і навчитися бути більш соціально відповідальними», - сказав Ю.САПРОНОВ.