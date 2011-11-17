В Юракадемії відкрито готельний комплекс

Харків. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові при Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відкрито готельний комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, у готельному комплексі проживатимуть студенти Юракадемії, яким сьогодні було вручено ордери на поселення, а під час проведення Євро-2012 у Харкові він буде використаний для розміщення іноземних гостей.

«Відкриття цього гуртожитку є великою подією для нашої Юридичної академії. Ми йшли до цього кілька років. У цьому гуртожитку є всі умови для того, щоб комфортно жити та навчатися: він поєднаний переходом з навчальним корпусом, у кожній кімнаті є вихід до мережі інтернет. Також відкриття цього гуртожитку вирішує проблему житла для університету. Це дуже важливо, оскільки 95% студентів денного відділення - з інших міст та областей України», - сказав ректор академії Василь ТАЦІЙ.

За його словами, готель споруджений в рамках підготовки до Євро-2012 і відповідає вимогам УЄФА до об`єктів такого типу.Загальна вартість поректу - близько 63 млн. грн.

Готель розрахований на 1230 місць, має одно- і двомісні номери з усіма зручностями. У приміщені розташовані, зокрема, спортивні зали, плавальний басейн, і воно «дає унікальні можливості для проживання не лише студентів, а й для розміщення гостей Євро-2012».

В урочистій церемонії відкриття готелю взяли участь: Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА, який відвідав Харків з нагоди Міжнародного дня студента та 207-ї річниці Юракадемії, випускником якої він є, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Промовляючи на відкритті готелю В.ПШОНКА сказав: «Я з великим задоволенням сьогодні перебуваю в академії. Маю сказати, що керівництво Генеральної прокуратури високо оцінює весь навчальний процес в Юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. Я сьогодні тут побачив бажання вчити і вчитися, і з задоволенням кажу величезне спасибі керівництву академії за той навчальний процес, який створено в цьому навчальному закладі».

За словами Генпрокурора, щороку 350 випускників академії йдуть працювати в органи прокуратури. Сьогодні у вузі отримують юридичну освіту 1500 студентів, які направлені обласними прокуратурами для навчання і після отримання дипломів будуть прийняті на роботу.