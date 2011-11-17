Харків. 17 листопада. УНІАН. На вулицях Харкова та області з’явилася четверта серія «дошок сорому».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.За його словами, з ініціативи Харківської облдержадміністрації спільно з Харківською міською радою з 15 листопада на вулицях міста і області з’явилося 20 бігбордів з оновленим переліком підприємств, керівники яких виплачують своїм працівникам заробітну плату нижче встановленого державою мінімального рівня.

Цього разу на «дошки сорому» потрапили: ТОВ фірма «Солодковський і К», ТОВ «Ново-Водолажський масло-жировий комбінат», ТОВ «Катюша 91», ТОВ «Гортранс», ТОВ «СМІТ. Комп’ютери та мережі», ПАТ «Місто», ТОВ «Сахарок», ПП «С-Аурум», ТОВ «УБФ», ТОВ «Небозвід», ТОВ «Лейкс», ТОВ «Арніол», ТОВ «Прінт-сервіс», ТОВ «СТ сервіс», ПП «Торгівельна мережа «Добрий купець», ПВКФ «Лана», ТОВ «Імперія металів», АТ ЗТ «Гея», ТОВ «Харківенергоремонтплюс», ТОВ «ПАСС», ПКФ «Ресурс ЛТД», ТОВ «ТК Енергія», ПП ПФ «Апельсин», ТОВ «Меблева фабрика Прем’єра», ТОВ «Інтерфакт-плюс», ТОВ «Радиант», ТОВ науково-виробничо-будівельна фірма «Зв’язокбуд-інвест», ТОВ «Ікон-трейд», ТОВ «Еріном-трейд», ТОВ «Торговий дім «РМСЗ», ТОВ «Укрстройсервис», СП «Технопарк-пожтехніка» у формі ТОВ, ТОВ «Аваль інвест», ТОВ «Аптека 95 фармацевтична фірма», МПП «Атос», ТОВ «Полігон», ТОВ «Лотос Харків», ТОВ «Плюс 97», ЗАТ «Витязь».