Аваков не балотуватиметься до парламенту

Харків. 2 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ не балотуватиметься в народні депутати на дострокових виборах до Верховної ради України.

Як повідомляє веб-сайт А.АВАКОВА, на засіданні президії політради партії «Наша Україна» 1 серпня губернатор Харківщини оголосив, що відмовляється від місця у списку і має намір продовжити свою роботу в області.